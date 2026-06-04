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Festival Les Tombées de la Nuit Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes

Festival Les Tombées de la Nuit Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes

Festival Les Tombées de la Nuit Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Place Lucie et Raymond Aubrac

Adresse : Place Lucie et Raymond Aubrac

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Festival Les Tombées de la Nuit Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Dimanche 5 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

· 5€ Tarif plein, 2€ Tarif Sortir !
· Spectacle à partir de 11 ans

PROMENADE MATRIMONIALE AUX GAYEULLES

Après la déambulation théâtrale en cimetière de _Celles d’en dessous_ (2022), la dramaturge, costumière et brodeuse Laure Fonvieille prolonge et amplifie son écriture documentaire autour des femmes, en passant à l’échelle du quartier. Cette interrogation sur la notion de matrimoine, soit « l’héritage des mères », propose quinze portraits de femmes portés par quinze comédiennes en monologue costumé. Soit quinze « parts manquantes » qui mêleront figures illustres (politique, militante, artiste, scientifique, sportive) et inconnues du quartier Maurepas dans une magnifique balade théâtrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine


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