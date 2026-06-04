Festival Les Tombées de la Nuit Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Dimanche 5 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

· 5€ Tarif plein, 2€ Tarif Sortir !

· Spectacle à partir de 11 ans

PROMENADE MATRIMONIALE AUX GAYEULLES

Après la déambulation théâtrale en cimetière de _Celles d’en dessous_ (2022), la dramaturge, costumière et brodeuse Laure Fonvieille prolonge et amplifie son écriture documentaire autour des femmes, en passant à l’échelle du quartier. Cette interrogation sur la notion de matrimoine, soit « l’héritage des mères », propose quinze portraits de femmes portés par quinze comédiennes en monologue costumé. Soit quinze « parts manquantes » qui mêleront figures illustres (politique, militante, artiste, scientifique, sportive) et inconnues du quartier Maurepas dans une magnifique balade théâtrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine



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