Festival Les Tombées de la Nuit / R·onde·s • Pierre Rigal Carré Duguesclin, parc du Thabor Rennes 3 et 4 juillet Ille-et-Vilaine

5 € tarif plein / 2 € carte Sortir!

FARANDOLE COLLECTIVE POUR FOLKLORE IMAGINAIRE

Le danseur et chorégraphe toulousain Pierre Rigal explore depuis vingt ans des formes chorégraphiques organiques, ludiques, sportives et partageuses, notamment avec les grandes formes de l’Olympiade culturelle en Seine-Saint-Denis et à Marseille, en 2024. Cette nouvelle création pour huit danseurs et deux musiciens interroge la forme ancestrale, archaïque et universelle de la « ronde », dans un magnifique hommage bienveillant et amusé, plein de rebonds, d’acrobaties et de figures de transe répétitives. Une chorégraphie dynamique et graphique qui nous emmènera dans une expérience collective d’ampleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T21:20:00.000+02:00

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Carré Duguesclin, parc du Thabor 2 Bis Pl. Saint-Mélaine, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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