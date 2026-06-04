Festival Les Tombées de la Nuit / R·onde·s • Pierre Rigal Carré Duguesclin, parc du Thabor Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / R·onde·s • Pierre Rigal Carré Duguesclin, parc du Thabor Rennes vendredi 3 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / R·onde·s • Pierre Rigal Carré Duguesclin, parc du Thabor Rennes 3 et 4 juillet Ille-et-Vilaine
5 € tarif plein / 2 € carte Sortir!
FARANDOLE COLLECTIVE POUR FOLKLORE IMAGINAIRE
Le danseur et chorégraphe toulousain Pierre Rigal explore depuis vingt ans des formes chorégraphiques organiques, ludiques, sportives et partageuses, notamment avec les grandes formes de l’Olympiade culturelle en Seine-Saint-Denis et à Marseille, en 2024. Cette nouvelle création pour huit danseurs et deux musiciens interroge la forme ancestrale, archaïque et universelle de la « ronde », dans un magnifique hommage bienveillant et amusé, plein de rebonds, d’acrobaties et de figures de transe répétitives. Une chorégraphie dynamique et graphique qui nous emmènera dans une expérience collective d’ampleur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-03T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T21:20:00.000+02:00
1
Carré Duguesclin, parc du Thabor 2 Bis Pl. Saint-Mélaine, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- , Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes 4 juin 2026
- Arrêt sur le patrimoine : la Faculté des Sciences Économiques Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes 4 juin 2026
- Déchiffrer les écritures anciennes Archives municipales de Rennes Rennes 4 juin 2026
- Développement durable et quotidien des salariés : comment réguler les tensions ? IGR-IAE Rennes Rennes 4 juin 2026
- Orchestre National de Bretagne – [Flash] Révolutions ! Opéra de Rennes Rennes 4 juin 2026