Festival Les Tombées de la Nuit / Tapis Rouge • La Ko-Compagnie Place du Parlement Rennes 4 et 5 juillet Gratuit

CHŒUR XXL EN MUSIQUE ET DANSE POUR LES DROITS DES ENFANTS

**Après avoir chanté le droit des femmes dans** _**¡ Colectiva !**_ **(présenté aux Tombées de la Nuit en 2021), la Ko-compagnie revient avec un nouveau spectacle vocal participatif pour l’espace public, entièrement dédié à la défense du droit des enfants. Cette grande forme rassemble, pour treize chansons et en création au festival, un chœur de 500 enfants et adultes, un orchestre professionnel, de la danse, du théâtre autour d’allées de tapis rouges qui habilleront le centre de la Place du Parlement. Un renversant spectacle à 360 degrés, préparé au long cours par des actions culturelles dans la ville (écoles, associations, centre de quartier, centres sociaux, etc.) pour un authentique moment de retrouvailles en émotion et en partage.**

Chants militants, chants partisans, chants politiques ancrés dans le vaste répertoire des musiques du monde… Après la belle expérience de _¡ Colectiva !_, Corinne Ernoux s’est lancée, depuis 2023, dans ce nouveau projet de spectacle pluridisciplinaire (chant, danse, témoignages sonores) pour une chorale d’enfants chantant leurs droits dans l’espace public. Une création originale qui intègre une composition orchestrale, l’écriture d’un répertoire de treize chansons originales, l’écriture pour un chœur, une mise en scène, une création chorégraphique…

Partant de son travail avec son trio jeune public Graines de vermeil (avec Aurore Pôtel et Benoît Macé), la Ko-compagnie intègre les autrices Claire Laurent et Marion Rouxin pour l’écriture de textes originaux entièrement dédiés aux droits de l’enfance. Puis, elle se recentre sur l’un des pivots artistiques du travail de la compagnie : l’écriture et le travail du chœur.

Une magnifique vibration collective en cœur de ville !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T17:15:00.000+02:00

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/tapis-rouge/

Place du Parlement Place du Parlement, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine