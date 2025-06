Festival Les Tombées de la Nuit / Violent • Société protectrice de petites idées – Ancienne prison Jacques Cartier Rennes 4 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / Violent • Société protectrice de petites idées Ancienne prison Jacques Cartier Rennes 4 et 5 juillet 5€ Tarif plein • 2€ Tarif Sortir !

ÉFLAGRATION VISUELLE ET DEJANTÉE EN DIAPORAMA DE CAPRICES

**L’humour et la démesure communicative de Heavy motors avaient enflammé la cour du collège Échange en 2022. Les acrobates et danseuses Nanda Suc et Aude Martos nous reviennent en duo pour cette création physique, visuelle et déjantée. Nourrie au modèle consumériste et à l’accumulation hétérogène d’images sur les réseaux sociaux, la pièce se présente comme un “diaporama de caprices”. Soit un absurde clownesque poussé à l’extrême, trash et exalté, hystérique et excessif, qui sacrifie de bon cœur la question du bon et du mauvais goût au profit d’un DIY (Do It Yourself) impressionnant dans sa surenchère baroque et la concordance parfaite de ces deux corps en mouvement.**

Nanda Suc et Aude Martos ont réalisé qu’elles passaient beaucoup de temps à partager les contenus photos, gifs et vidéos accumulés sur les réseaux sociaux. Cette juxtaposition excessive d’images dadaïstes et de situations absurdes crée une perplexité, une surcharge d’émotions, un choc d’une grande « violence » qui sera la matière première du spectacle. Techniquement, le duo va explorer la déroutante facilité avec laquelle leurs deux corps peuvent faire la même chose. Une similarité physique et des années de collaboration qui permettent d’explorer un “travail vers la gémellité sans avoir à passer par l’imitation”.

Elles vont travailler à transformer en écriture scénique, l’exaltation, la surenchère, l’excès, les injonctions contradictoires et la surcharge incontrôlable d’informations. Oscillant entre théâtre physique, danse, mime, chant, poésie, rodéo mécanique, cirque, évocation de Kung Fu, majorette, chasse, musique, salon de coiffure, peinture et tentative de sauver le monde, le duo se joue de l’accumulation, multipliant les défis absurdes qui sollicitent le corps à l’extrême et bannissant toute notion de bon et de mauvais goût pour se concentrer sur l’instinct et la spontanéité.

_Violent_ est une véritable déflagration clownesque, loufoque, baroque et métaphorique, où l’on observe le sens se dissoudre à un rythme hystérique, tout en restant durablement impressionné par l’incroyable palette artistique et physique de ces deux performeuses.

Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier, Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine