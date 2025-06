Festival Les Tombées de la Nuit / Yé ! (L’eau) • Circus Baobab – Parc du Thabor, Carré Duguesclin Pacé 3 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / Yé ! (L’eau) • Circus Baobab Parc du Thabor, Carré Duguesclin Pacé 3 – 5 juillet 5€ Tarif plein • 2€ Tarif Sortir !

GRANDE FORME ACROBATIQUE VIRTUOSE ET SPECTACULAIRE

**Issu de la création du Centre national d’art acrobatique de Guinée, précurseur du cirque en Afrique subsaharienne, le Circus Baobab mêle, depuis vingt-cinq ans, tradition circassienne, culture africaine et réflexions contemporaines. Né de la rencontre au Centre culturel Franco-Guinéen (Conakry), entre Damien Droin, Yann Ecauvre et Bakala Camara, ce nouveau spectacle en grande forme interroge la ressource de l’eau et les possibles de la renaissance et de la résilience. Ces treize acrobates et danseurs nous offrent un spectacle total, entre terre et envol, tradition et code moderne, voltige et poésie du mouvement, rites initiatiques et urgences climatiques, dans un pur régal d’énergie et de virtuosité !**

De cet échange de pratiques et d’envies, dans le quartier populaire de Dixinn, à Conakry, entre deux artistes français et le responsable du Circus Baobab, est née la dramaturgie de ce Yé !, centrée autour de l’eau et de l’environnement. Est née aussi la nécessité de faire éclore au plateau un dialogue interculturel et une poésie des mouvements, entre ouverture, héritage et monde traditionnel. Le cirque africain travaille beaucoup de figures acrobatiques reproduisant des gestes festifs ou des rites initiatiques, entre divertissement moderne et danses rituelles spectaculaires : main à main, portés et figures acrobatiques, salto et flip-flap, pyramides symboliques, danses des masques ou des tambours sacrés, expression transposée des animaux chez les contorsionnistes…

Les treize circassiens-danseurs virevoltent sur la scène, comme des oiseaux acrobates se jouant des lois de la gravité, au gré des figures chorégraphiques, des amoncellements, des portés-lancés où femmes et hommes sont projetés et volent à plus de sept mètres de hauteur, de ces pyramides dont les artistes guinéens ont le secret. Virtuoses, spectaculaires, toujours solidaires et en interdépendance, ils réinventent la poésie du mouvement en puisant dans les codes de la jeunesse d’aujourd’hui. Le récit humaniste et impertinent d’un autre monde possible, puissamment mis en piste par Yann Ecauvre.

