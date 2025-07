Festival Les Tréteaux du Phare Martin Eden avenue de Skibbereen Penmarch

Festival Les Tréteaux du Phare Martin Eden avenue de Skibbereen Penmarch vendredi 15 août 2025.

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Début : 2025-08-15 21:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Cie les Âmes bien Nées

adaptation et mise en scène Virginie Poisson avec Enzo Beaugheon

Au début du 20e siècle, le jeune marin, Martin Eden, s’éprend d’une demoiselle de la bourgeoisie, étudiante en lettres, et décide, pour la séduire, de s’instruire et d’embrasser la carrière d’écrivain. Mais il se heurte rapidement à la suspicion qui suit souvent toute ambition de carrière artistique.

Ce seul en scène esthétique est porté par une interprétation précise et émouvante du comédien qui a le même âge que le personnage principal. Ce spectacle soulève la question de l’ambition, de la confiance en soi, du regard de la société sur les métiers artistiques, du rapport au succès. Il traite du premier amour, de l’idéalisation, de l’amitié, du mentorat, des transclasses et bien sûr de la mer, de la liberté, de la haine des compromis et des hypocrisies.

Enzo, après avoir interprété Cyrano de Bergerac, avec les Âmes Bien Nées, s’empare de ce grand héros de la littérature qui par bien des aspects, ressemble à celui de Rostand.

Pensez à réserver pour les moins de 18 ans même si les places sont gratuites. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

