Festival Les Trois Chaises Classique, mais pas trop église Saint Martin Allègre

Festival Les Trois Chaises Classique, mais pas trop

église Saint Martin 23 rue Porte de Monsieur Allègre Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Quatuor Dancla, formé de deux violons, un alto et un violoncelle, offre une grande variété de timbres et d’expressivité pour interpréter des répertoires allant du baroque aux Beatles, en passant par le romantisme et les musiques de films.

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église Saint Martin 23 rue Porte de Monsieur Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 88 80 lestroischaises@gmail.com

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English :

The Dancla Quartet, made up of two violins, a viola and a cello, offers a wide variety of timbres and expressiveness to interpret repertoires ranging from the Baroque to the Beatles, via Romanticism and film music.

L’événement Festival Les Trois Chaises Classique, mais pas trop Allègre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay