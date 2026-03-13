Festival Les Trois Chaises Les riches heures musicales de la Sérénissime château de la Borie Céaux-d’Allègre

Festival Les Trois Chaises Les riches heures musicales de la Sérénissime

château de la Borie La Borie Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

buffet dînatoire inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

On ne présente plus l’association orgue/trompette tant l’accord des couleurs et la variété du répertoire font de cette formation un incontournable de la musique d’église. Avec 2 trompettes, le répertoire s’enrichit et permet d’entendre des œuvres baroques

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château de la Borie La Borie Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 88 80 lestroischaises@gmail.com

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English :

The combination of organ and trumpet needs no introduction, as the harmony of colors and the variety of the repertoire make this group a must for church music. With the addition of 2 trumpets, the repertoire is enriched to include Baroque works

L’événement Festival Les Trois Chaises Les riches heures musicales de la Sérénissime Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay