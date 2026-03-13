Festival Les Trois Chaises Sur un air de danse

place du Marchédial Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Czardas, Pas de 2, Mazurka, Tango, Polka, Boléro, Valse… le Trio vous invite à entrer dans la danse ! Un programme rythmé, festif et joyeux en compagnie de Bach, Lully, Gounod, Tchaikovsky, Prokofiev, Brahms, Monti, Ravel, De Falla …

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place du Marchédial Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 88 80 lestroischaises@gmail.com

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English :

Czardas, Pas de 2, Mazurka, Tango, Polka, Bolero, Valse… the Trio invites you to dance! A rhythmic, festive and joyful program in the company of Bach, Lully, Gounod, Tchaikovsky, Prokofiev, Brahms, Monti, Ravel, De Falla?

L’événement Festival Les Trois Chaises Sur un air de danse Allègre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay