Festival Les Trois Chaises Sur un air de danse Allègre
Festival Les Trois Chaises Sur un air de danse Allègre dimanche 2 août 2026.
Festival Les Trois Chaises Sur un air de danse
place du Marchédial Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Czardas, Pas de 2, Mazurka, Tango, Polka, Boléro, Valse… le Trio vous invite à entrer dans la danse ! Un programme rythmé, festif et joyeux en compagnie de Bach, Lully, Gounod, Tchaikovsky, Prokofiev, Brahms, Monti, Ravel, De Falla …
.
place du Marchédial Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 88 80 lestroischaises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Czardas, Pas de 2, Mazurka, Tango, Polka, Bolero, Valse… the Trio invites you to dance! A rhythmic, festive and joyful program in the company of Bach, Lully, Gounod, Tchaikovsky, Prokofiev, Brahms, Monti, Ravel, De Falla?
L’événement Festival Les Trois Chaises Sur un air de danse Allègre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay