Festival Les TroPikantes – Alter-égaux, ensemble autrement Jardin d’Agronomie Tropicale Paris vendredi 19 septembre 2025.

Le Festival étudiant et engagé Les TroPikantes revient cette année pour sa huitième édition !

Autour d’une programmation ouverte à tous et très engagée, retrouvez des conférences, tables rondes, expositions, activités et ateliers culturels, un village asso mais aussi des concerts dans une ambiance festive.

Rendez-vous le vendredi 19 septembre de 10h à 1h du matin, au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris puis du 22 au 26 septembre pour la suite des évènements !

Festival étudiant culturel, scientifique, critique et musical, Les TroPikantes revient pour sa huitième édition : Alter-égaux, ensemble autrement !

Du vendredi 19 septembre 2025 au vendredi 26 septembre 2025 :

gratuit sous condition

Prix libre jusqu’à 16h, au delà :

Gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif réduit (étudiants, lycéens, handicaps) : 5 euros

Tarif plein : 8 euros

Tout public.

Date(s) :

Jardin d’Agronomie Tropicale 45bis Avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris