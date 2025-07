Festival Les Utopiques centre du village Rochesson

Festival Les Utopiques centre du village Rochesson vendredi 15 août 2025.

Festival Les Utopiques

centre du village Place Marcel Perrin Rochesson Vosges

Tarif : – –

Date :

Vendredi 2025-08-15 14:00:00

2025-08-17 23:55:00

Date(s) :

2025-08-15

Le festival Les Utopiques, 2e édition, c’est quoi ? C’est 3 jours de festivités pour une programmation de folie ! 13 compagnies différentes seront accueillies en journée pour les spectacles théâtre, cirque, acrobaties, instants musicaux et autres représentations raviront les amateurs d’arts de la rue. En soirée, place à la musique avec 6 groupes allant de la musique du monde à la chanson à texte en passant par l’électro-instrumental. Le dimanche, un bal folk fera virevolter le public tout l’après-midi ! Soigneusement choisie, la programmation reflète nos engagements ouvrir les yeux sur le monde, croiser les regards, faire se rencontrer les cultures et les générations, toujours dans le respect de la nature et de l’humain. Sur place Expositions, Marché de producteurs / artisans / associations, buvette, restauration, espaces chill, tombola et camping. Tarif 5 à 45 € selon le pass et la journée choisie (1 à 3 jours). Gratuit pour les moins de 12 ans. Le marché ainsi qu’une partie de la programmation sont accessibles gratuitement dans le village.Tout public

centre du village Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 7 68 46 40 05 lesmontsdelutopie@gmail.com

English :

What’s the 2nd edition of Les Utopiques festival? It’s 3 days of festivities and a crazy program! 13 different companies will be on hand during the day to put on shows: theater, circus, acrobatics, musical moments and other performances will delight street arts fans. In the evening, it’s music time, with 6 groups ranging from world music to chanson à texte to electro-instrumental. On Sunday, a folk ball will keep the audience twirling all afternoon! Carefully chosen, the program reflects our commitment to open our eyes to the world, cross our views, bring cultures and generations together, always with respect for nature and humanity. On-site: Exhibitions, producer/craftsman/association market, refreshment bar, catering, chill-out areas, tombola and camping. Price: 5 to 45? depending on pass and day chosen (1 to 3 days). Free for children under 12. The market and part of the program are accessible free of charge in the village.

German :

Das Festival Les Utopiques, 2. Ausgabe, was ist das? Das sind drei Tage voller Festlichkeiten mit einem verrückten Programm! tagsüber werden 13 verschiedene Theatergruppen auftreten: Theater, Zirkus, Akrobatik, musikalische Momente und andere Darbietungen werden die Liebhaber der Straßenkunst begeistern. Am Abend gibt es Musik mit 6 Gruppen, die von Weltmusik über Elektro-Instrumentalmusik bis hin zu Chansons mit Text reichen. Am Sonntag wird ein Bal Folk das Publikum den ganzen Nachmittag lang in Schwung bringen Das sorgfältig ausgewählte Programm spiegelt unser Engagement wider: die Augen für die Welt öffnen, die Blicke kreuzen, Kulturen und Generationen zusammenbringen, immer mit Respekt für die Natur und die Menschen. Vor Ort: Ausstellungen, Markt mit Erzeugern/Handwerkern/Vereinen, Imbissbude, Restaurants, Chill-Bereiche, Tombola und Camping. Preis: 5 bis 45 ? je nach Pass und gewähltem Tag (1 bis 3 Tage). Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Der Markt sowie ein Teil des Programms sind im Dorf kostenlos zugänglich.

Italiano :

Cos’è la seconda edizione del festival Les Utopiques? Sono 3 giorni di festa e un programma pazzesco! 13 compagnie diverse saranno presenti durante il giorno per mettere in scena spettacoli: teatro, circo, acrobazie, momenti musicali e altre performance delizieranno gli appassionati delle arti di strada. La sera, la musica è protagonista, con 6 gruppi che spaziano dalla world music alle canzoni basate su testi e alla musica elettro-strumentale. Domenica, un ballo folk farà volteggiare il pubblico per tutto il pomeriggio! Il programma, scelto con cura, riflette il nostro impegno ad aprire gli occhi sul mondo, a incrociare i nostri sguardi, a far incontrare culture e generazioni, sempre nel rispetto della natura e delle persone. Sul posto: mostre, mercato dei produttori/artigiani/associazioni, rinfreschi, cibo, aree chill-out, tombola e campeggio. Prezzo: da 5 a 45 euro a seconda del pass e del giorno scelto (da 1 a 3 giorni). Gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Il mercato e parte del programma sono accessibili gratuitamente nel villaggio.

Espanol :

¿Qué es la 2ª edición del festival Les Utopiques? Son 3 días de fiesta y un programa de locura durante el día, 13 compañías diferentes ofrecerán espectáculos: teatro, circo, acrobacias, momentos musicales y otros espectáculos harán las delicias de los aficionados a las artes de la calle. Por la noche, todo gira en torno a la música, con 6 grupos que van desde las músicas del mundo a las canciones de texto, pasando por la música electro-instrumental. El domingo, un baile folclórico hará girar al público durante toda la tarde La cuidada programación refleja nuestro compromiso de abrir los ojos al mundo, cruzar nuestras miradas, acercar culturas y generaciones, siempre desde el respeto a la naturaleza y a las personas. En el recinto: Exposiciones, mercado de productores/artesanos/asociaciones, refrescos, comida, zonas chill-out, tómbola y camping. Precio: de 5 a 45? según el pase y el día elegido (de 1 a 3 días). Gratuito para menores de 12 años. El mercado y parte del programa son accesibles gratuitamente en el pueblo.

