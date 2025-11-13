Annulé Festival Les vendanges de l’humour Canopée Théâtre Les Arts Cluny

Annulé Festival Les vendanges de l’humour Canopée

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

SOUL CANOPY

Si tout est musique dans ce spectacle, il ne s’agit pourtant pas vraiment d’un concert électro. One man show, alors ? Littéralement, ça y ressemble. Numéro de cirque théâtralisé ? Boris Vigneron est acteur et acrobate, alors…

Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, musicien chanteur dans son concept électro… Seulement lorsque ses machines lui font défaut, le show vacille, c’est le dépouillement progressif. Le masque tombe, mais au cœur du malaise qui s’installe, naît une relation plus intime avec le public, où l’homme

simple se dévoile.

Et quand le spectacle reprend, c’est autour de l’accident qu’il se joue, épluchant encore, après le costume, celui-là même qui le portait pour ne laisser bientôt sur scène que l’animal originel…

Dès 9 ans

Interprétation Boris Vigneron • Écriture Boris Vigneron en collaboration avec Manuel Mazurczack • Mise en scène Patrick de Valette • Regard chorégraphique Sandrine Chaouli • Travail zoomorphe Cyril Casmèze • Co-production ?: Ki M’aime Me Suive

Dans le cadre du festival Les vendanges de l’humour. Plus d’informations sur lesvendanges-delhumour.com .

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

