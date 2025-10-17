FESTIVAL LES VENDANGES THEATRALES Bourgueil

FESTIVAL LES VENDANGES THEATRALES Bourgueil vendredi 17 octobre 2025.

FESTIVAL LES VENDANGES THEATRALES

Salle de l’Abbaye de Bourgueil Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Festival Les Vendanges Théâtrales.

Festival de théâtre amateur avec une compagnie professionnelle en clôture.

Les 17,18, et 19 octobre 2025.

Festival Les Vendanges Théâtrales.

Festival de théâtre amateur avec une compagnie professionnelle en clôture.

Les 17,18, et 19 octobre 2025. 24 .

Salle de l’Abbaye de Bourgueil Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 14 culture@bourgueil.fr

English :

Festival Les Vendanges Théâtrales.

Amateur theater festival with a professional company as closing act.

October 17, 18 and 19, 2025.

German :

Festival Les Vendanges Théâtrales (Die theatralische Ernte).

Amateurtheaterfestival mit einer professionellen Theatergruppe als Abschluss.

Am 17., 18. und 19. Oktober 2025.

Italiano :

Festival Les Vendanges Théâtrales.

Festival di teatro amatoriale con una compagnia professionale come atto conclusivo.

17, 18 e 19 ottobre 2025.

Espanol :

Festival Les Vendanges Théâtrales.

Festival de teatro aficionado con una compañía profesional como acto de clausura.

17, 18 y 19 de octubre de 2025.

L’événement FESTIVAL LES VENDANGES THEATRALES Bourgueil a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE