Festival Les Vieilles Spatules Route du Larmont Pontarlier

Festival Les Vieilles Spatules

Route du Larmont Les Papillons, brasserie de montagne Pontarlier Doubs

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Le tout nouveau projet de Sidney arrive pour la première fois sur scène. Un spectacle intense où une musique nomade et envoûtante fait dialoguer Méditerranée, Orient et Amérique du Sud.

Concert et repas proposé avant le concert par Les Papillons, sur réservation uniquement. .

Route du Larmont Les Papillons, brasserie de montagne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Vieilles Spatules

L’événement Festival Les Vieilles Spatules Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS