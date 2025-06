Festival Les Virevoltés Cirk Vost « Pigments » à Vire Normandie Vire Vire Normandie 10 juillet 2025 22:30

Calvados

Festival Les Virevoltés Cirk Vost « Pigments » à Vire Normandie Vire Place du Château Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 22:30:00

fin : 2025-07-10 23:15:00

Date(s) :

2025-07-10

Pour la soirée et le grand final, Les Virevoltés vous propose un superbe spectacle, Cirk’Vost qui met en scène des trapézistes dépourvus de vertige, à 15m du sol dans le spectacle aérien « Pigments ». 45mn

Pour la soirée et le grand final, Les Virevoltés vous propose un superbe spectacle, Cirk’Vost qui met en scène des trapézistes dépourvus de vertige, à 15m du sol dans le spectacle aérien « Pigments ». 45mn .

Vire Place du Château

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

English : Festival Les Virevoltés Cirk Vost « Pigments » à Vire Normandie

For the evening and the grand finale, Les Virevoltés presents a superb show, Cirk’Vost, featuring trapeze artists devoid of vertigo, 15m above the ground in the aerial show « Pigments ». 45 min

German : Festival Les Virevoltés Cirk Vost « Pigments » à Vire Normandie

Für den Abend und das große Finale bietet Ihnen Les Virevoltés eine großartige Show, Cirk’Vost, in der schwindelfreie Trapezkünstler in der Luftshow « Pigments » 15 m über dem Boden agieren. 45mn

Italiano :

Per la serata e il gran finale, Les Virevoltés presentano un superbo spettacolo, Cirk’Vost, con trapezisti che non temono le altezze, a 15 metri da terra nello spettacolo aereo Pigments. 45 minuti

Espanol :

Para la noche y el gran final, Les Virevoltés presentan un espectáculo soberbio, Cirk’Vost, con trapecistas que no tienen miedo a las alturas, a 15 metros del suelo en el espectáculo aéreo Pigmentos. 45 minutos

L’événement Festival Les Virevoltés Cirk Vost « Pigments » à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-06-21 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie