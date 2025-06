Festival Les Virevoltés Journée mobilité douce et spectacles à Vire Normandie Vire Vire Normandie 5 juillet 2025 16:30

Calvados

Festival Les Virevoltés Journée mobilité douce et spectacles à Vire Normandie Vire Hippodrome Vire Normandie Calvados

Début : 2025-07-05 16:30:00

fin : 2025-07-05 22:50:00

2025-07-05

Les Virevoltés reviennent pour la 34ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui, c’est journée mobilité douce, 1 randonnée vélo au départ de l’Hippodrome sur la voie verte, et sur le chemin diverses animations vous attendent. 16h30 Hippodrome, Lox’one « Vibra sun », solo musical utilisant l’énergie renouvelable. Fin d’après-midi, parcours voie verte vers St Germain de Tallevende, Nafilo « Un p’tit brin ». spectacle musical et poétique. Super phonique « Le cycloBlaster », déambulation live tout terrain. 18h ? et 21h30 Voie verte, Les Tambours de Pampoli (fanfare). 20h30 Mairie de St Germain de Tallevende, Orchestre d’Harmonie, « l’orchestre refait son cirque. En soirée, Halte aux randonneurs, Les Cirk’voltés. 22h Halte aux randonneurs, Minuit Compagnie « Sodade », fable sur fil infini. restauration assurée sur place chaque soir.

Vire Hippodrome

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

English : Festival Les Virevoltés Journée mobilité douce et spectacles à Vire Normandie

Les Virevoltés return for the 34th edition of their street performance festival!

Today is soft mobility day, with 1 bike ride starting from the Hippodrome on the voie verte, and various events along the way. 4.30pm: Hippodrome, Lox’one « Vibra sun », a musical solo using renewable energy. Late afternoon, greenway route to St Germain de Tallevende, Nafilo « Un p’tit brin ». musical and poetic show. Super phonique « Le cycloBlaster », all-terrain live strolling. 6pm ? and 9:30pm Voie verte, Les Tambours de Pampoli (brass band). 20h30 Mairie de St Germain de Tallevende, Orchestre d’Harmonie, « l’orchestre refait son cirque. In the evening, Halte aux randonneurs, Les Cirk’voltés. 22h Halte aux randonneurs, Minuit Compagnie « Sodade », fable on infinite thread. Catering provided on site each evening.

German : Festival Les Virevoltés Journée mobilité douce et spectacles à Vire Normandie

Die Virevoltés kehren mit der 34. Ausgabe ihres Straßentheaterfestivals zurück!

Heute ist Tag der sanften Mobilität, 1 Fahrradtour ab dem Hippodrom auf dem grünen Weg, und auf dem Weg erwarten Sie verschiedene Animationen. 16:30 Uhr: Hippodrom, Lox’one « Vibra sun », musikalisches Solo mit erneuerbarer Energie. Später Nachmittag: Grüner Weg nach St Germain de Tallevende, Nafilo « Un p’tit brin ». Musikalische und poetische Darbietung. Super phonique « Le cycloBlaster », Live-Geländewanderung. 18.00 Uhr ? und 21.30 Uhr Voie verte, Les Tambours de Pampoli (Blaskapelle). 20.30 Uhr Rathaus von St Germain de Tallevende, Blasorchester, « l’orchestre refait son cirque ». Am Abend, Halte aux randonneurs, Les Cirk’voltés. 22.00 Uhr Halte aux randonneurs, Minuit Compagnie « Sodade », fable sur fil infini. restauration assurée sur place chaque soir.

Italiano :

Les Virevoltés tornano per la 34a edizione del loro festival di spettacoli di strada!

Oggi è la giornata della mobilità dolce, con 1 pedalata che parte dall’Ippodromo sul percorso verde e una serie di eventi lungo il percorso. ore 16.30: Ippodromo, « Vibra sun » di Lox, un assolo musicale che utilizza energie rinnovabili. Nel tardo pomeriggio, sul percorso verde verso St Germain de Tallevende, Nafilo « Un p’tit brin », spettacolo musicale e poetico. Super phonique « Le cycloBlaster », performance live su tutti i terreni. 18.30 e 21.30 Voie verte, Les Tambours de Pampoli (banda di ottoni). 20.30 Mairie de St Germain de Tallevende, Orchestre d’Harmonie, « l’orchestre refait son cirque ». In serata, Halte aux randonneurs, Les Cirk’voltés. 22h Halte aux randonneurs, Minuit Compagnie « Sodade », favola sul filo infinito. Catering fornito in loco ogni sera.

Espanol :

Les Virevoltés vuelven con la 34ª edición de su festival de espectáculos callejeros

Hoy es el día de la movilidad suave, con 1 paseo en bicicleta que sale del Hipódromo por la vía verde, y diversos actos a lo largo del recorrido. 16.30 h: Hipódromo, Lox’one « Vibra sun », un solo musical que utiliza energías renovables. A última hora de la tarde, recorrido de la vía verde hacia St Germain de Tallevende, Nafilo « Un p’tit brin ». espectáculo musical y poético. Super phonique « Le cycloBlaster », espectáculo en directo todo terreno. 18h30 y 21h30 Voie verte, Les Tambours de Pampoli (banda de música). 20h30 Mairie de St Germain de Tallevende, Orchestre d’Harmonie, « l’orchestre refait son cirque. Por la noche, Halte aux randonneurs, Les Cirk’voltés. 22h Halte aux randonneurs, Minuit Compagnie « Sodade », fábula sobre el hilo infinito. Catering in situ cada noche.

