Festival Les Virevoltés Les Cirk’Voltés « La Parade à vélo » à Vire Normandie Vire Vire Normandie 10 juillet 2025 20:30

Calvados

Festival Les Virevoltés Les Cirk’Voltés « La Parade à vélo » à Vire Normandie Vire Place du 6 Juin 1944 Vire Normandie Calvados

Début : 2025-07-10 20:30:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Pour la soirée de clôture et à l’occasion de l’arrivée du tour de France, Les Virevoltés vous propose un superbe final à la Porte Horloge, la parade à vélo des Cirk’Voltés.

Vire Place du 6 Juin 1944

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie contact@lesvirevoltes.org

English : Festival Les Virevoltés Les Cirk’Voltés « La Parade à vélo » à Vire Normandie

For the closing evening, and to mark the arrival of the Tour de France, Les Virevoltés is staging a superb finale: the Cirk’Voltés bicycle parade at Porte Horloge.

German : Festival Les Virevoltés Les Cirk’Voltés « La Parade à vélo » à Vire Normandie

Für den Abschlussabend und anlässlich der Ankunft der Tour de France bietet Les Virevoltés ein großartiges Finale: An der Porte Horloge findet die Fahrradparade der Cirk’Voltés statt.

Italiano :

Per la serata conclusiva, in concomitanza con l’arrivo del Tour de France, Les Virevoltés organizzano un superbo finale: la sfilata di biciclette Cirk’Voltés alla Porte Horloge.

Espanol :

Para la noche de clausura, coincidiendo con la llegada del Tour de Francia, Les Virevoltés organizan un magnífico colofón: el desfile de bicicletas Cirk’Voltés en la Porte Horloge.

