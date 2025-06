Festival Les Virevoltés Sacekripa « Surcouf » au Lac de la Dathée Saint-Manvieu-Bocage Noues de Sienne 6 juillet 2025 18:00

Calvados

Festival Les Virevoltés Sacekripa « Surcouf » au Lac de la Dathée Saint-Manvieu-Bocage Base de loisirs de la Dathée Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Les Virevoltés reviennent pour la 34ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui, venez vous divertir à la Base de voile de la Dathée, avec la compagnie Sacekripa et son spectacle « Surcouf », éclaboussures possibles.. rire garantis, 40 mn.

Saint-Manvieu-Bocage Base de loisirs de la Dathée

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie

English : Festival Les Virevoltés Sacekripa « Surcouf » au Lac de la Dathée

Les Virevoltés return for the 34th edition of their street performance festival!

Today, come and be entertained at the Base de voile de la Dathée, with the Sacekripa company and its show « Surcouf », possible splashes… laughter guaranteed, 40 mn.

German : Festival Les Virevoltés Sacekripa « Surcouf » au Lac de la Dathée

Die Virevoltés kehren für die 34. Ausgabe ihres Straßentheaterfestivals zurück!

Heute können Sie sich in der Segelbasis von La Dathée mit der Kompanie Sacekripa und ihrer Show « Surcouf » vergnügen, mögliche Spritzer… Lachen garantiert, 40 Min.

Italiano :

Les Virevoltés tornano per la 34ª edizione del loro festival di spettacoli di strada!

Oggi, venite a divertirvi alla Base de voile de la Dathée, con la compagnia Sacekripa e il suo spettacolo « Surcouf », che vi farà schizzare e ridere, 40 minuti.

Espanol :

Les Virevoltés vuelven con la 34ª edición de su festival de espectáculos de calle

Hoy, venga a divertirse a la Base de voile de la Dathée, con la compañía Sacekripa y su espectáculo « Surcouf », garantía de salpicaduras y risas, 40 min.

