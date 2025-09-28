FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE 2025 Villeneuve-lès-Maguelone

FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE 2025 Villeneuve-lès-Maguelone dimanche 28 septembre 2025.

FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE 2025

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28 2025-10-05

Ne manquez pas le Festival les Voix de Maguelone à la Cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone !

La cathédrale vibrera à nouveau cette année au son des voix et des instruments.

Ne manquez pas le Festival les Voix de Maguelone à la Cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone !

La cathédrale vibrera à nouveau cette année au son des voix et des instruments.

Au programme notamment

Yann Golgevit 1er concert du Festival des Voix de Maguelone 2025

Dimanche 28 septembre, un moment fort vous attend dans la Cathédrale

Yann Golgevit, contre-ténor à la voix d’exception, ouvre cette nouvelle édition.

Accompagné du Quatuor Scordatura et du pianiste Jean-Christophe Sirven, il mêlera Vivaldi, Legrand et Barbara dans un programme entre baroque et chanson contemporaine.

Tarifs de 20€ à 25€

Chants sacrés tibétains dimanche 05 octobre à 17h

Tarif 20€

BILLETTERIE

En ligne sur le site des Compagnons de Maguelone .

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 50 63 63 contact@compagnons-de-maguelone.org

English :

Don’t miss the Festival les Voix de Maguelone at the Cathedral of Villeneuve-lès-Maguelone!

This year, the cathedral will once again vibrate to the sound of voices and instruments.

German :

Verpassen Sie nicht das Festival les Voix de Maguelone in der Kathedrale von Villeneuve-lès-Maguelone!

Die Kathedrale wird auch in diesem Jahr wieder im Klang der Stimmen und Instrumente vibrieren.

Italiano :

Non perdetevi il Festival les Voix de Maguelone presso la Cattedrale di Villeneuve-lès-Maguelone!

Anche quest’anno la cattedrale sarà animata dal suono di voci e strumenti.

Espanol :

No se pierda el Festival les Voix de Maguelone en la catedral de Villeneuve-lès-Maguelone

Un año más, la catedral se llenará de voces e instrumentos.

L’événement FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE 2025 Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER