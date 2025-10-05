FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE CONCERT MOINES DE GYUTÖ CHANTS TIBÉTAINS Villeneuve-lès-Maguelone

FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE CONCERT MOINES DE GYUTÖ CHANTS TIBÉTAINS

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Concert par 6 moines du monastère Gyutö de Sidhbari (Dharamasala) en collaboration avec l’association Kun Phen Ling.

Les moines de Gyutö sont célèbres pour leur tradition de sons harmoniques. Sur un rythme lent, une voix grave et profonde entonne un chant récitatif, suivie par d’autres voix à l’unisson sur le même registre âpre et sourd.

Le monastère de Gyutö est l’un des monastères les plus célèbres du Tibet, spécialisé dans l’étude de la méditation tantrique, des arts rituels tantriques et de la philosophie bouddhiste. Fondé en 1474 au Tibet, après 1959, le monastère a déménagé en Inde à Tenzingang et à Dharamsala. 500 moines y résident.

– Le placement est libre et dans l’ordre d’arrivée.

– Lieu Cathédrale de Maguelone, Domaine de Maguelone, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

– Accès voiture par Palavas les Flots. Parking gratuit à 300 mètres de la Cathédrale.

– Accès en voiture possible sur le site de la cathédrale pour les PMR. La nef de la cathédrale est accessible aux PMR.

– Billets non-annulable, non-remboursable. Merci de présenter votre document de confirmation de réservation à l’entrée pour assister au concert.

– Plein tarif 20€

– Tarif réduit (sur présentation de justificatifs étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap,12/16 ans) 15 €

– Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. .

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

English :

Concert by 6 monks from the Gyutö monastery in Sidhbari (Dharamasala) in collaboration with the Kun Phen Ling association.

German :

Konzert von 6 Mönchen des Gyutö-Klosters in Sidhbari (Dharamasala) in Zusammenarbeit mit der Kun Phen Ling Association.

Italiano :

Concerto di 6 monaci del monastero Gyutö di Sidhbari (Dharamasala) in collaborazione con l’associazione Kun Phen Ling.

Espanol :

Concierto de 6 monjes del monasterio Gyutö de Sidhbari (Dharamasala) en colaboración con la asociación Kun Phen Ling.

