Festival Les Volques 2026

Musée de la Romanité, Cathédrale de Nîmes, Université Vauban, Temple de l’Oratoire, Théâtre Christian Liger, Centre des Congrés H2, Lycée Daudet, Cinéma Le Sémaphore Nîmes Gard

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

30 euros pour le concert de clôture au Centre des Congrés H2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-01

Double portrait MauriceRavel/Rebecca Saunders

.

Musée de la Romanité, Cathédrale de Nîmes, Université Vauban, Temple de l’Oratoire, Théâtre Christian Liger, Centre des Congrés H2, Lycée Daudet, Cinéma Le Sémaphore Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 72 79 56 13 festival@lesvolquesfestival.fr

English :

Double portrait: MauriceRavel/Rebecca Saunders

German :

Doppelporträt: MauriceRavel/Rebecca Saunders

Italiano :

Doppio ritratto: MauriceRavel/Rebecca Saunders

Espanol :

Doble retrato: MauriceRavel/Rebecca Saunders

L’événement Festival Les Volques 2026 Nîmes a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes