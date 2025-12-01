Festival Les Volques 2026 Nîmes
Festival Les Volques 2026
Musée de la Romanité, Cathédrale de Nîmes, Université Vauban, Temple de l'Oratoire, Théâtre Christian Liger, Centre des Congrés H2, Lycée Daudet, Cinéma Le Sémaphore Nîmes Gard
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
30 euros pour le concert de clôture au Centre des Congrés H2
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-07
2025-12-01
Double portrait MauriceRavel/Rebecca Saunders
Musée de la Romanité, Cathédrale de Nîmes, Université Vauban, Temple de l’Oratoire, Théâtre Christian Liger, Centre des Congrés H2, Lycée Daudet, Cinéma Le Sémaphore Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 6 72 79 56 13 festival@lesvolquesfestival.fr
English :
Double portrait: MauriceRavel/Rebecca Saunders
German :
Doppelporträt: MauriceRavel/Rebecca Saunders
Italiano :
Doppio ritratto: MauriceRavel/Rebecca Saunders
Espanol :
Doble retrato: MauriceRavel/Rebecca Saunders
