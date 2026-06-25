Festival les Z’Étangs d’Art Capitaine Sprütz, le Krafteur Rue Saint Joseph Neufgrange

Neufgrange

Festival les Z’Étangs d’Art Capitaine Sprütz, le Krafteur

Rue Saint Joseph Cour du Clos du château Neufgrange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 21:20:00

Date(s) :

2026-07-11

Faux Rêveur de et Jean-Luc Falbriard.

Spectacle en français avec petit accent alsacien.

Infatigable pourfendeur de la bêtise humaine, le Capitaine Sprütz est le seul héros de l’espace, sexe-symbole intergalactique. Un personnage très attachant, naïf et exubérant, qui propose une vision désopilante du monde. Son regard décalé sur l’être humain et ses petits travers, vous offre un point de vue cosmique, et surtout comique, sur la quotidien.

Le Capitaine Sprütz est une boule d’énergie qui place l’humour en orbite autour de la terre. Alors, prenez de la hauteur. Un voyage avec lui, c’est un aller-retour au 7ème ciel avec fous rires garantis. Découvrez les petites recettes du bonheur qu’il se concocte pour traverser sans trop de dommages l’époque qui est la nôtre et partagez avec lui quelques madeleines de Sprütz .

Cet héroïque fantaisiste donne tout son sens à la fameuse expression le bonheur est dans le Sprütz .

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries au Clos du château.Tout public

0 .

Rue Saint Joseph Cour du Clos du château Neufgrange 57910 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*Faux R%EAveur* by Jean-Luc Falbriard.

A show in French with a slight Alsatian accent.

A tireless critic of human folly, Captain Spr%FCtz is the only hero of space, an intergalactic sex symbol. A very endearing, naive, and exuberant character who offers a hilarious take on the world. His offbeat take on human nature and its little quirks offers a cosmic—and above all, comical—perspective on everyday life.

Captain Spr%FCtz is a ball of energy who sends humor into orbit around the Earth. So, take a step back and look at the bigger picture. A journey with him is a round trip to seventh heaven with guaranteed fits of laughter. Discover the little recipes for happiness he concocts to navigate our times without too much damage, and share a few “Spr%FCtz madeleines” with him.

This whimsical hero gives full meaning to the famous expression “happiness is in the Spr%FCtz.”

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the Clos du Château.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Capitaine Sprütz, le Krafteur Neufgrange a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES