Festival les Z’Étangs d’Art Cinéma de Plein Air Nous les Leroy Rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs

Rue Jean Moulin Aire Sportive Puttelange-aux-Lacs Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-16 21:45:00

fin : 2025-08-16 23:30:00

2025-08-16

Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu’elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l’âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu’invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage un voyage passant par les endroits clés de l’histoire de leur famille.

Un voyage qui ne va pas être de tout repos …

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries à l’Espace Culturel.Tout public

Rue Jean Moulin Aire Sportive Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

English :

Sandrine Leroy tells her husband Christophe that she wants a divorce. Their children will soon be old enough to leave home. In a last-chance operation as audacious as it is improbable, Christophe organizes a weekend to save his marriage: a trip through the key places in their family’s history.

It’s a trip that’s not going to be easy…

Refreshments and snacks on site.

Fallback in case of bad weather at the Espace Culturel.

German :

Sandrine Leroy teilt ihrem Mann Christophe mit, dass sie sich scheiden lassen will. Ihre Kinder sind bald in dem Alter, in dem sie das Haus verlassen müssen. In einer ebenso gewagten wie unglaubwürdigen Aktion der letzten Chance organisiert Christophe ein Wochenende, um seine Ehe zu retten: eine Reise zu den Schlüsselstellen ihrer Familiengeschichte.

Eine Reise, die alles andere als erholsam ist …

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter im Espace Culturel.

Italiano :

Sandrine Leroy comunica al marito Christophe di voler divorziare. I loro figli saranno presto abbastanza grandi da lasciare la casa. In un ultimo tentativo tanto audace quanto inverosimile, Christophe organizza un fine settimana per salvare il suo matrimonio: un viaggio attraverso i luoghi chiave della storia della loro famiglia.

Un viaggio che non sarà facile…

Rinfreschi e spuntini in loco.

In caso di maltempo, supporto all’Espace Culturel.

Espanol :

Sandrine Leroy comunica a su marido Christophe su deseo de divorciarse. Sus hijos pronto tendrán edad para irse de casa. En un último esfuerzo tan audaz como inverosímil, Christophe organiza una escapada de fin de semana para salvar su matrimonio: un viaje por los lugares clave de la historia de su familia.

Un viaje que no será fácil…

Refrescos y tentempiés in situ.

Reserva en caso de mal tiempo en el Espace Culturel.

