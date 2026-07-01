Festival les Z’Étangs d’art Cinéma de plein air Sur la route de papa Rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs

Informations pratiques

Puttelange-aux-Lacs

Festival les Z’Étangs d’art Cinéma de plein air Sur la route de papa

Rue Jean Moulin Aire Sportive Puttelange-aux-Lacs Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du Bled avec sa mère. À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancœurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent.

Buvette et Petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries à l’Espace Culturel.Tout public

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Rue Jean Moulin Aire Sportive Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

Just as he was about to leave for vacation, Kamel found himself forced to change his plans at the last minute and head to the Bled with his mother. %C0n board the old Renault 21, a long journey begins for Kamel and his family. As they travel down memory lane, memories and resentments resurface, revealing the beauty of the bonds that unite them.

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the Espace Culturel.

L’événement Festival les Z’Étangs d’art Cinéma de plein air Sur la route de papa Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES