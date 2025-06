Festival les z’Étangs d’Art cinéma de plein air Un P’tit Truc en Plus Cour de l’école Rémering-lès-Puttelange 11 juillet 2025 22:00

Moselle

Festival les z'Étangs d'Art cinéma de plein air Un P'tit Truc en Plus
Cour de l'école 3 rue de l'école
Rémering-lès-Puttelange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 22:00:00

fin : 2025-07-11 23:40:00

2025-07-11

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries multisports couvert.Tout public

Cour de l’école 3 rue de l’école

Rémering-lès-Puttelange 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

English :

To escape the police, a son and his father on the run are forced to take refuge in a summer camp for young adults with disabilities, posing as a resident and his special educator. It’s the start of a rollercoaster ride and a wonderful human experience that will change them forever.

Refreshments and snacks on site.

Covered multisports arena.

German :

Um der Polizei zu entkommen, müssen ein Sohn und sein Vater auf der Flucht vor der Polizei in einem Ferienlager für junge Erwachsene mit Behinderungen Zuflucht suchen, wobei sie sich als Bewohner und deren Sonderpädagoge ausgeben. Das ist der Beginn von Ärger und einer großartigen menschlichen Erfahrung, die sie für immer verändern wird.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter überdachte Multisportanlage.

Italiano :

Per sfuggire alla polizia, un figlio e suo padre in fuga sono costretti a rifugiarsi in un campo vacanze per giovani adulti disabili, fingendosi un residente e il suo educatore speciale. È l’inizio di un viaggio sulle montagne russe e di una meravigliosa esperienza umana che li cambierà per sempre.

Rinfreschi e snack in loco.

Arena polisportiva coperta disponibile in caso di maltempo.

Espanol :

Para escapar de la policía, un hijo y su padre en fuga se ven obligados a refugiarse en un campamento de vacaciones para jóvenes adultos con discapacidad, haciéndose pasar por un residente y su educador especial. Es el comienzo de una montaña rusa y de una maravillosa experiencia humana que les cambiará para siempre.

Refrescos y tentempiés in situ.

Pista polideportiva cubierta disponible en caso de mal tiempo.

