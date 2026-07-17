Festival les Z’Étangs d’Art Cinéma de Plein Air Un Triomphe Rue Saint Joseph Neufgrange

Informations pratiques

Neufgrange

Festival les Z’Étangs d’Art Cinéma de Plein Air Un Triomphe

Rue Saint Joseph Cour du Clos du Château Neufgrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 21:45:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Repli en cas d’intempéries au Clos du Château.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

Rue Saint Joseph Cour du Clos du Château Neufgrange 57910 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

A struggling actor agrees to lead a theater workshop in prison to make ends meet. Surprised by the inmates’ acting talents, he decides to stage a play with them on the stage of a real theater. Thus begins a remarkable human adventure. Inspired by a true story.

In case of inclement weather, the event will be moved to Le Clos du Château.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Cinéma de Plein Air Un Triomphe Neufgrange a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES