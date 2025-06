Festival les Z’Étangs d’art Concert les Roosters Rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs 18 juillet 2025 20:00

Moselle

Festival les Z’Étangs d’art Concert les Roosters Rue Jean Moulin Aire Sportive Puttelange-aux-Lacs Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Réunis par l’amour du spectacle, les Roosters sont des musiciens professionnels très actifs, animés par un seul et unique but faire vibrer son public en musique !

Forts d’une expérience « live » acquise ces 12 dernières années, avec plus de 600 concerts à travers toute la France et l’Europe (Belgique, Allemagne, Luxembourg, Italie …).

Le groupe de musique a su développer différentes formules pouvant s’harmoniser avec tout type de contexte festivals, fêtes de Comités d’Entreprise, enceintes sportives, soirées privées, mariages …

Le public est unanime sur le capital sympathie dont fait preuve le roupe, sans oublier l’ambiance festive qu’il crée à chaque prestation.

Buvette et Petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries à l’Espace Culturel.Tout public

Rue Jean Moulin Aire Sportive

Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

English :

Brought together by their love of live performance, the Roosters are a group of hard-working professional musicians driven by a single goal: to thrill their audiences with music!

Over the past 12 years, they have built up a wealth of live experience, with more than 600 concerts across France and Europe (Belgium, Germany, Luxembourg, Italy, etc.).

The band has developed a variety of formulas to suit all kinds of settings: festivals, works council parties, sports venues, private parties, weddings…

Audiences are unanimous about the band’s appeal, not to mention the festive atmosphere it creates at every performance.

Refreshment bar and snacks on site.

Back-up in case of bad weather at the Espace Culturel.

German :

Vereint durch die Liebe zur Show sind die Roosters sehr aktive Berufsmusiker, die von einem einzigen Ziel beseelt sind: ihr Publikum mit Musik zu begeistern!

Dank ihrer « Live »-Erfahrung, die sie in den letzten 12 Jahren mit mehr als 600 Konzerten in ganz Frankreich und Europa (Belgien, Deutschland, Luxemburg, Italien …) gesammelt haben, sind sie in der Lage, ihre Musik zu präsentieren.

Die Musikgruppe hat es verstanden, verschiedene Formeln zu entwickeln, die mit jeder Art von Kontext harmonieren können: Festivals, Betriebsratsfeste, Sportstätten, Privatpartys, Hochzeiten …

Das Publikum ist sich über die Sympathie der Band einig, ganz zu schweigen von der festlichen Atmosphäre, die sie bei jedem Auftritt schafft.

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit in den Espace Culturel.

Italiano :

Riuniti dall’amore per lo spettacolo, i Roosters sono un gruppo di musicisti professionisti che lavorano sodo e sono animati da un unico obiettivo: emozionare il pubblico con la musica!

Negli ultimi 12 anni hanno accumulato una grande esperienza live, con oltre 600 concerti in Francia e in Europa (Belgio, Germania, Lussemburgo, Italia, ecc.).

La band ha sviluppato una gamma di formule che si adattano a tutti i tipi di eventi: festival, feste aziendali, luoghi sportivi, feste private, matrimoni, ecc.

Il pubblico è unanime nel riconoscere il fascino della band, per non parlare dell’atmosfera festosa che si crea ad ogni esibizione.

Bar e snack in loco.

Supporto in caso di maltempo presso l’Espace Culturel.

Espanol :

Los Roosters son un grupo de músicos profesionales, unidos por el amor a la música y el trabajo duro, con un único objetivo: hacer vibrar al público

A lo largo de 12 años han acumulado una gran experiencia en directo, con más de 600 conciertos en Francia y Europa (Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Italia, etc.).

El grupo ha desarrollado fórmulas adaptadas a todo tipo de eventos: festivales, fiestas de comités de empresa, instalaciones deportivas, fiestas privadas, bodas, etc.

El público es unánime sobre el atractivo de la banda, por no hablar del ambiente festivo que crean en cada actuación.

Bar de refrescos y aperitivos in situ.

Refuerzo en caso de mal tiempo en el Espace Culturel.

L’événement Festival les Z’Étangs d’art Concert les Roosters Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2025-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES