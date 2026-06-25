Festival les Z’Étangs d’Art Concert Over the Pop Rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs

Puttelange-aux-Lacs

Festival les Z’Étangs d’Art Concert Over the Pop

Rue Jean Moulin Aire Sportive Puttelange-aux-Lacs Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Over the Pop est un spectacle unique en son genre qui vous fait (re)découvrir les musiques Pop les plus célèbres du cinéma.

Que vous soyez cinéphile, mélomane ou juste curieux, les 6 musiciens sur scène vous proposent plus qu’un simple concert projection vidéo avec anecdotes de tournage, musique, humour et blind test avec friandises à gagner !

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries à l’Espace Culturel.Tout public

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Rue Jean Moulin Aire Sportive Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

Over the Pop is a one-of-a-kind show that lets you (re)discover the most famous pop songs from the movies.

Whether you’re a movie buff, a music lover, or just curious, the six musicians on stage offer you more than just a concert: a video screening with behind-the-scenes anecdotes, music, humor, and a trivia quiz with treats to win!

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the Espace Culturel.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Concert Over the Pop Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES