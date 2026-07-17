Festival les z’Étangs d’Art El spectacolo Rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs

Informations pratiques

Puttelange-aux-Lacs

Festival les z’Étangs d’Art El spectacolo

Rue Jean Moulin Aire Sportive derrière l’Espace Culturel Puttelange-aux-Lacs Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 21:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Elastica & Francesca présentent El Spectacolo , un spectacle international d’humour visuel qui sort de l’ordinaire.

Dans ce duo explosif mêlant mime, jonglage, gags visuels et prouesses burlesques, ce qui devait être un grand numéro de cabaret se transforme peu à peu en un véritable feu d’artifice d’accidents hilarants.

Sans paroles et accessible à toutes les cultures, ce spectacle universel entraîne le public dans un tourbillon de surprises, de poésie et de rires.

Entre virtuosité et catastrophes parfaitement orchestrées, Elastic et Francesca transforment chaque imprévu en moment de comédie irrésistible.

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries à l’Espace Culturel de Puttelange-aux-Lacs.Tout public

0 .

Rue Jean Moulin Aire Sportive derrière l’Espace Culturel Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

Elastica & Francesca present El Spectacolo, an extraordinary international visual comedy show.

In this explosive duo blending mime, juggling, visual gags, and burlesque feats, what was supposed to be a grand cabaret act gradually turns into a veritable fireworks display of hilarious mishaps.

Without words and accessible to all cultures, this universal show sweeps the audience into a whirlwind of surprises, poetry, and laughter.

Blending virtuosity with perfectly orchestrated disasters, Elastic and Francesca turn every unexpected moment into a moment of irresistible comedy.

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be held at the Espace Culturel de Puttelange-aux-Lacs.

L’événement Festival les z’Étangs d’Art El spectacolo Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES