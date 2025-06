Festival les Z’Étangs d’Art Klonk et Lelonk Rue Saint Joseph Neufgrange 26 juillet 2025 20:00

Moselle

Festival les Z’Étangs d’Art Klonk et Lelonk Rue Saint Joseph Cour du Clos du château Neufgrange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 20:00:00

fin : 2025-07-26 20:45:00

Date(s) :

2025-07-26

Par la Cie Les Arts Pitres.

Klonk et Lelonk est un spectacle résolument drôle et poétique qui présente deux personnages globalement inadaptés qui pourtant s’adaptent à tout, à leur façon. Par le grand petit bout de la lorgnette, le public assiste hilare à une tranche de vie d’un duo venu de nulle part et … qui reste. Deux habitants singuliers d’une société singulière dont vraisemblablement seuls les clowns ont les clés. Pour Klonk et Lelonk, le rapport, qu’il soit aux objets ou à l’autre, est problématique car il procède de confrontations et de ratages. Le sens profond de leur « maladresse » se manifeste dans la lutte avec les objets qui peuvent se révéler perfides mais aussi devenir des partenaires de jeu.

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries au Clos du château.Tout public

0 .

Rue Saint Joseph Cour du Clos du château

Neufgrange 57910 Moselle Grand Est +33 6 95 68 50 49 leszetangsdart@gmail.com

English :

By Cie Les Arts Pitres.

Klonk et Lelonk is a resolutely funny and poetic show featuring two characters who are generally misfits, yet adapt to everything in their own way. The audience is treated to a hilarious slice of life by a duo who come from nowhere and … stay. Two singular inhabitants of a singular society, to which only clowns are likely to have the keys. For Klonk and Lelonk, relationships whether with objects or with each other are problematic, as they are the result of confrontations and failures. The deeper meaning of their « clumsiness » is revealed in their struggle with objects, which can prove treacherous but also become partners in their play.

Refreshments and snacks on site.

In case of bad weather, retreat to the Clos du Château.

German :

Von der Cie Les Arts Pitres.

Klonk und Lelonk ist ein ausgesprochen witziges und poetisches Theaterstück, das zwei im Großen und Ganzen unangepasste Charaktere vorstellt, die sich dennoch auf ihre Weise an alles anpassen. Durch das große kleine Ende der Lorgnette wohnt das Publikum urkomisch einem Lebensabschnitt eines Duos bei, das aus dem Nichts kommt und … das bleibt. Zwei einzigartige Bewohner einer einzigartigen Gesellschaft, zu der wahrscheinlich nur die Clowns den Schlüssel haben. Für Klonk und Lelonk ist die Beziehung, sei es zu Objekten oder zu anderen Menschen, problematisch, da sie aus Konfrontationen und Misserfolgen entsteht. Der tiefere Sinn ihrer « Ungeschicklichkeit » zeigt sich im Kampf mit den Objekten, die sich als tückisch erweisen, aber auch zu Spielpartnern werden können.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter im Clos du château.

Italiano :

A cura della Cie Les Arts Pitres.

Klonk et Lelonk è uno spettacolo decisamente divertente e poetico su due personaggi generalmente disadattati, ma che si adattano a tutto a modo loro. Il pubblico assiste a un esilarante spaccato di vita di un duo che arriva dal nulla e… resta. Due singolari abitanti di una società singolare di cui solo i clown possono avere le chiavi. Per Klonk e Lelonk, il loro rapporto, sia con gli oggetti che tra di loro, è problematico perché si basa sul confronto e sul fallimento. Il significato profondo della loro « goffaggine » si rivela nella lotta con gli oggetti, che possono essere insidiosi ma anche diventare partner del loro gioco.

Rinfresco e merenda in loco.

In caso di maltempo, il Clos du Château è il punto di appoggio.

Espanol :

Por la Cie Les Arts Pitres.

Klonk et Lelonk es un espectáculo decididamente divertido y poético sobre dos personajes generalmente inadaptados, pero que se adaptan a todo a su manera. El público asiste a una hilarante rebanada de la vida de un dúo que viene de la nada y… se queda. Dos habitantes singulares de una sociedad singular de la que sólo los payasos pueden tener las llaves. Para Klonk y Lelonk, su relación, ya sea con los objetos o entre ellos, es problemática porque se basa en la confrontación y el fracaso. El significado profundo de su « torpeza » se revela en su lucha con los objetos, que pueden ser traicioneros pero también convertirse en compañeros de su juego.

Refrescos y tentempiés in situ.

Reserva en caso de mal tiempo en el Clos du Château.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Klonk et Lelonk Neufgrange a été mis à jour le 2025-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES