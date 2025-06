Festival les z’Étangs d’Art Liechtenstein Rue Jean Moulin Puttelange-aux-Lacs 5 juillet 2025 20:00

Moselle

Festival les z’Étangs d’Art Liechtenstein Rue Jean Moulin Aire Sportive derrière l’Espace Culturel Puttelange-aux-Lacs Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Par la Cie Deracinemoa.

Vous êtes riche et ne vous sentez plus en sécurité . Ruth Mutschlechner et Jean-Marc Michel vous convient à leur nouvelle formation en plénière dédiée aux plus grandes fortunes nationales sur le sujet « Trucs et astuces pour s’en sortir quand on est riche dans un monde de pauvre ».

Une satire sociale où l’absurde nous guide et le clown nous anime, dans un théâtre où chacun a un rôle à jouer, et bien entendu un pedigree à défendre.

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries à l’Espace Culturel de Puttelange-aux-Lacs.Tout public

0 .

Rue Jean Moulin Aire Sportive derrière l’Espace Culturel

Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

English :

By Cie Deracinemoa.

You’re rich and don’t feel safe anymore. Ruth Mutschlechner and Jean-Marc Michel invite you to their new plenary session dedicated to the nation’s wealthiest on the subject: « Tips and tricks for getting by when you’re rich in a poor man’s world ».

A social satire where the absurd guides us and the clown animates us, in a theater where everyone has a role to play, and of course a pedigree to defend.

Refreshments and snacks on site.

In case of bad weather, retreat to the Espace Culturel de Puttelange-aux-Lacs.

German :

Von der Cie Deracinemoa.

Sie sind reich und fühlen sich nicht mehr sicher . Ruth Mutschlechner und Jean-Marc Michel laden Sie zu ihrer neuen Plenarschulung ein, die den größten nationalen Vermögenden gewidmet ist, mit dem Thema: « Tricks und Kniffe, um sich aus der Affäre zu ziehen, wenn man reich ist in einer Welt der Armen ».

Eine Gesellschaftssatire, in der uns das Absurde leitet und der Clown uns belebt, in einem Theater, in dem jeder eine Rolle zu spielen hat und natürlich einen Stammbaum zu verteidigen hat.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter im Espace Culturel von Puttelange-aux-Lacs.

Italiano :

Da Cie Deracinemoa.

Siete ricchi e vi sentite insicuri. Ruth Mutschlechner e Jean-Marc Michel vi invitano a partecipare alla loro nuova sessione plenaria dedicata ai più ricchi del Paese sul tema: « Consigli e trucchi per cavarsela da ricchi in un mondo di poveri ».

Una satira sociale in cui l’assurdo ci guida e il clown ci anima, in un teatro in cui tutti hanno un ruolo da svolgere e, naturalmente, un pedigree da difendere.

Rinfresco e spuntini in loco.

In caso di maltempo, si può fare un salto all’Espace Culturel de Puttelange-aux-Lacs.

Espanol :

Por Cie Deracinemoa.

Eres rico y te sientes inseguro. Ruth Mutschlechner y Jean-Marc Michel le invitan a participar en su nueva sesión plenaria dedicada a los más ricos del país sobre el tema: « Consejos y trucos para salir adelante cuando se es rico en un mundo de pobres ».

Una sátira social donde el absurdo nos guía y el payaso nos anima, en un teatro donde cada uno tiene un papel que desempeñar y, por supuesto, un pedigrí que defender.

Refrescos y tentempiés in situ.

Reserva en caso de mal tiempo en el Espace Culturel de Puttelange-aux-Lacs.

L’événement Festival les z’Étangs d’Art Liechtenstein Puttelange-aux-Lacs a été mis à jour le 2025-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES