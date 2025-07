Festival les Z’Étangs d’Art Nez pour s’aimer rue du Stade Holving

samedi 9 août 2025 20:00:00.

Festival les Z’Étangs d’Art Nez pour s’aimer

rue du Stade Parking de la Mairie Holving Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09 21:15:00

2025-08-09

Par la Cie les Pêcheurs de Rêves.

Krapote et Za se rencontrent lors d’un tournoi de « Costauds ». Si Krapote est prête à tout pour la victoire, ce n’est pas le cas de Za qui préfère conquérir le coeur de son adversaire.

Dans un bain bouillonnant d’humour nos 2 clowns s’apprivoisent avec démesure et candeur.

Leur incandescence nous promène de surprises en prouesses … Un voyage vers une autre planète, une belle histoire d’humour, une aventure à rire à leur côté …

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries au Centre Socioculturel.Tout public

rue du Stade Parking de la Mairie Holving 57510 Moselle Grand Est +33 6 95 68 50 49 leszetangsdart@gmail.com

English :

By Cie les Pêcheurs de Rêves.

Krapote and Za meet at a « Costauds » tournament. While Krapote will do anything to win, Za would rather win her opponent’s heart.

In a bubbling bath of humor, our 2 clowns tame each other with excess and candor.

Their incandescence takes us from surprise to prowess… A journey to another planet, a beautiful story of humor, an adventure to laugh at their side…

Refreshments and snacks on site.

Fallback in case of bad weather at the Centre Socioculturel.

German :

Von der Cie les Pêcheurs de Rêves (Die Traumfischer).

Krapote und Za begegnen sich bei einem Turnier der « Costauds ». Krapote ist bereit, alles für den Sieg zu tun, aber Za zieht es vor, das Herz seiner Gegnerin zu erobern.

In einem brodelnden Bad voller Humor zähmen sich unsere beiden Clowns mit Maßlosigkeit und Schamlosigkeit.

Ihr Glühen führt uns von einer Überraschung zur nächsten … Eine Reise zu einem anderen Planeten, eine schöne Geschichte des Humors, ein Abenteuer, um an ihrer Seite zu lachen …

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Bei schlechtem Wetter im Centre Socioculturel.

Italiano :

A cura della Cie les Pêcheurs de Rêves.

Krapote e Za si incontrano in un torneo di « Costauds ». Mentre Krapote è pronto a tutto pur di vincere, Za preferisce conquistare il cuore del suo avversario.

In un bagno di umorismo, i nostri due clown si domano a vicenda con eccesso e candore.

La loro incandescenza ci porta dalla sorpresa alla bravura… Un viaggio su un altro pianeta, una bella storia di umorismo, un’avventura per ridere al loro fianco…

Rinfreschi e spuntini in loco.

In caso di maltempo, il Centre Socioculturel è in grado di fornire un supporto.

Espanol :

Por Cie les Pêcheurs de Rêves.

Krapote y Za se enfrentan en un torneo de « Costauds ». Mientras Krapote está dispuesto a todo para ganar, Za prefiere ganarse el corazón de su adversario.

En un burbujeante baño de humor, nuestros 2 payasos se domestican mutuamente con exceso y candor.

Su incandescencia nos lleva de la sorpresa a la proeza… Un viaje a otro planeta, una bella historia de humor, una aventura para reírse a su lado…

Refrescos y tentempiés in situ.

Reserva en caso de mal tiempo en el Centre Socioculturel.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Nez pour s’aimer Holving a été mis à jour le 2025-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES