Festival L’Étang d’Art Saint-Germain-d’Étables 5 juillet 2025 18:00

Seine-Maritime

Festival L’Étang d’Art Étang communal Saint-Germain-d’Étables Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Rendez-vous sur le site de l’étang communal pour une nouvelle édition du festival l’Étang d’Art !

Cette année nous accueillerons Viccio, le groupe After Before, Queen Killer et la fête se clôturera par un feu d’artifice vers 23h, tiré depuis une berge de l’étang communal.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.

Une manifestation coorganisée par les communes de Bois Robert, Torcy le Petit et Saint Germain d’Etables.

Rendez-vous sur le site de l’étang communal pour une nouvelle édition du festival l’Étang d’Art !

Cette année nous accueillerons Viccio, le groupe After Before, Queen Killer et la fête se clôturera par un feu d’artifice vers 23h, tiré depuis une berge de l’étang communal.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.

Une manifestation coorganisée par les communes de Bois Robert, Torcy le Petit et Saint Germain d’Etables. .

Étang communal

Saint-Germain-d’Étables 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 45 11 stgermaindynamique@gmail.com

English : Festival L’Étang d’Art

Rendezvous at the municipal pond for another edition of the Étang d’Art festival!

This year we’ll be welcoming Viccio, the band After Before, Queen Killer and the festival will close with a fireworks display at around 11pm, fired from a bank of the communal pond.

Catering and refreshments on site.

Free admission.

An event co-organized by the communes of Bois Robert, Torcy le Petit and Saint Germain d’Etables.

German :

Treffen Sie sich auf dem Gelände des Étang communal für eine neue Ausgabe des Festivals l’Étang d’Art!

Dieses Jahr werden wir begrüßen: Viccio, die Band After Before, Queen Killer und das Fest endet mit einem Feuerwerk gegen 23 Uhr, das von einem Ufer des Gemeindeteichs aus abgefeuert wird.

Essen und Trinken vor Ort.

Eintritt frei.

Eine Veranstaltung, die von den Gemeinden Bois Robert, Torcy le Petit und Saint Germain d’Etables mitorganisiert wird.

Italiano :

Unitevi a noi al laghetto comunale per un’altra edizione del festival Étang d’Art!

Quest’anno accoglieremo Viccio, la band After Before, i Queen Killer e il festival si concluderà con uno spettacolo pirotecnico alle 23:00 circa, sparato da una delle sponde del lago locale.

Ristorazione e rinfreschi sul posto.

Ingresso libero.

Evento co-organizzato dai comuni di Bois Robert, Torcy le Petit e Saint Germain d’Etables.

Espanol :

¡Únase a nosotros en el estanque municipal para una nueva edición del festival Étang d’Art!

Este año contaremos con la presencia de Viccio, el grupo After Before, Queen Killer y el festival terminará con un espectáculo de fuegos artificiales alrededor de las 23:00, disparados desde una de las orillas del lago local.

Servicio de comidas y refrescos in situ.

Entrada gratuita.

Evento coorganizado por los municipios de Bois Robert, Torcy le Petit y Saint Germain d’Etables.

L’événement Festival L’Étang d’Art Saint-Germain-d’Étables a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Terroir de Caux