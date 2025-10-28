Festival Let’s Swing to Spring #3 Salle de La Cité Rennes Samedi 28 mars 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Bal Swing

A l’occasion de la 3ème édition du Festival Let’s Swing to Spring organisé par Hop’n Swing, venez danser toute la soirée sur la musique des Stomp Stomp, en présence du collectif des danseurs du Potential Jazz Crew !

Début : 2026-03-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T23:59:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine