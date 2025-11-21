Festival Lettres du Monde Edmond Baudoin La Bib Villeneuve-sur-Lot

Festival Lettres du Monde Edmond Baudoin

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date :

2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Quatrième rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Edmond Baudoin viendra présenter sa BD Syrie Des pierres et de la vie .

English : Festival Lettres du Monde Edmond Baudoin

Fourth event in the Grand Villeneuvois festival: author Edmond Baudoin presents his comic strip Syrie Des pierres et de la vie .

German : Festival Lettres du Monde Edmond Baudoin

Vierter Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Der Autor Edmond Baudoin wird seinen Comic Syrien Steine und Leben vorstellen.

Italiano :

Quarto appuntamento del Grand Villeneuvois: l’autore Edmond Baudoin presenta il suo fumetto Syrie Des pierres et de la vie .

Espanol : Festival Lettres du Monde Edmond Baudoin

Cuarto acto del festival Grand Villeneuvois: el autor Edmond Baudoin presenta su cómic Syrie Des pierres et de la vie .

