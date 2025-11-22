Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon Salle des noisetiers Pujols
Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon
Salle des noisetiers 9-1 Rue des Noisetiers Pujols Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-22
Cinquième rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Eduardo Halfon viendra présenter son roman Tarentule , en présence de Nayrouz Chapin, interprète de l’espagnol.
English : Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon
Fifth event in the Grand Villeneuvois festival: author Eduardo Halfon presents his novel Tarentule , in the presence of Spanish interpreter Nayrouz Chapin.
German : Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon
Fünfter Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Der Autor Eduardo Halfon wird seinen Roman Tarantel vorstellen, in Anwesenheit von Nayrouz Chapin, die das Spanische übersetzt.
Italiano :
Quinto appuntamento del Grand Villeneuvois: lo scrittore Eduardo Halfon presenta il suo romanzo Tarentule , alla presenza dell’interprete spagnolo Nayrouz Chapin.
Espanol : Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon
Quinta cita del festival Grand Villeneuvois: el escritor Eduardo Halfon presenta su novela Tarentule , en presencia de la intérprete española Nayrouz Chapin.
