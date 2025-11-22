Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon Salle des noisetiers Pujols

Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon

Salle des noisetiers 9-1 Rue des Noisetiers Pujols Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Cinquième rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Eduardo Halfon viendra présenter son roman Tarentule , en présence de Nayrouz Chapin, interprète de l’espagnol.

Salle des noisetiers 9-1 Rue des Noisetiers Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 12 21

English : Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon

Fifth event in the Grand Villeneuvois festival: author Eduardo Halfon presents his novel Tarentule , in the presence of Spanish interpreter Nayrouz Chapin.

German : Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon

Fünfter Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Der Autor Eduardo Halfon wird seinen Roman Tarantel vorstellen, in Anwesenheit von Nayrouz Chapin, die das Spanische übersetzt.

Italiano :

Quinto appuntamento del Grand Villeneuvois: lo scrittore Eduardo Halfon presenta il suo romanzo Tarentule , alla presenza dell’interprete spagnolo Nayrouz Chapin.

Espanol : Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon

Quinta cita del festival Grand Villeneuvois: el escritor Eduardo Halfon presenta su novela Tarentule , en presencia de la intérprete española Nayrouz Chapin.

L’événement Festival Lettres du Monde Eduardo Halfon Pujols a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Villeneuve Vallée du Lot