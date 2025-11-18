Festival Lettres du Monde Layla Martinez Laroque-Timbaut

Festival Lettres du Monde Layla Martinez

Deuxième rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Layla Martinez viendra présenter son premier roman Carcoma , en présence de Nayrouz Chapin, interprète de l’espagnol.

Salle Valois Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 37 97

English : Festival Lettres du Monde Layla Martinez

Second festival event in Grand Villeneuvois: author Layla Martinez presents her first novel Carcoma , in the presence of Spanish interpreter Nayrouz Chapin.

German : Festival Lettres du Monde Layla Martinez

Zweiter Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Die Autorin Layla Martinez wird ihren ersten Roman Carcoma vorstellen, in Anwesenheit von Nayrouz Chapin, Dolmetscherin für die spanische Sprache.

Italiano :

Secondo appuntamento del Grand Villeneuvois: l’autrice Layla Martinez presenta il suo primo romanzo Carcoma , alla presenza di Nayrouz Chapin, interprete spagnolo.

Espanol : Festival Lettres du Monde Layla Martinez

Segundo acto del festival Grand Villeneuvois: la escritora Layla Martinez presenta su primera novela Carcoma , en presencia de Nayrouz Chapin, intérprete de español.

