Festival Lettres du Monde Layla Martinez Laroque-Timbaut

Deuxième rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Layla Martinez viendra présenter son premier roman Carcoma , en présence de Nayrouz Chapin, interprète de l’espagnol.
Salle Valois Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 37 97
English : Festival Lettres du Monde Layla Martinez
Second festival event in Grand Villeneuvois: author Layla Martinez presents her first novel Carcoma , in the presence of Spanish interpreter Nayrouz Chapin.
German : Festival Lettres du Monde Layla Martinez
Zweiter Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Die Autorin Layla Martinez wird ihren ersten Roman Carcoma vorstellen, in Anwesenheit von Nayrouz Chapin, Dolmetscherin für die spanische Sprache.
Italiano :
Secondo appuntamento del Grand Villeneuvois: l’autrice Layla Martinez presenta il suo primo romanzo Carcoma , alla presenza di Nayrouz Chapin, interprete spagnolo.
Espanol : Festival Lettres du Monde Layla Martinez
Segundo acto del festival Grand Villeneuvois: la escritora Layla Martinez presenta su primera novela Carcoma , en presencia de Nayrouz Chapin, intérprete de español.
