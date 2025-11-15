Festival Lettres du Monde Rim Battal Sainte-Livrade-sur-Lot

Festival Lettres du Monde Rim Battal

Médiathèque Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Premier rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Rim Battal viendra présenter son premier roman Je me regarderai dans les yeux .

Médiathèque Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 26 74

English : Festival Lettres du Monde Rim Battal

First event of the festival in Grand Villeneuvois: author Rim Battal presents his first novel Je me regarderai dans les yeux .

German : Festival Lettres du Monde Rim Battal

Erster Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Die Autorin Rim Battal kommt, um ihren ersten Roman Je me regarderai dans les yeux (Ich werde mich in den Augen sehen) vorzustellen.

Italiano :

Primo evento del Grand Villeneuvois: l’autore Rim Battal presenta il suo primo romanzo Je me regarderai dans les yeux .

Espanol : Festival Lettres du Monde Rim Battal

Primer acto del festival Grand Villeneuvois: el autor Rim Battal presenta su primera novela Je me regarderai dans les yeux .

