Festival Lettres du Monde Rim Battal Sainte-Livrade-sur-Lot

Médiathèque Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Premier rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Rim Battal viendra présenter son premier roman Je me regarderai dans les yeux .
Médiathèque Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 26 74
English : Festival Lettres du Monde Rim Battal
First event of the festival in Grand Villeneuvois: author Rim Battal presents his first novel Je me regarderai dans les yeux .
German : Festival Lettres du Monde Rim Battal
Erster Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Die Autorin Rim Battal kommt, um ihren ersten Roman Je me regarderai dans les yeux (Ich werde mich in den Augen sehen) vorzustellen.
Italiano :
Primo evento del Grand Villeneuvois: l’autore Rim Battal presenta il suo primo romanzo Je me regarderai dans les yeux .
Espanol : Festival Lettres du Monde Rim Battal
Primer acto del festival Grand Villeneuvois: el autor Rim Battal presenta su primera novela Je me regarderai dans les yeux .
