Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua Médiathèque Casseneuil

Troisième rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Soufiane Khaloua viendra présenter son roman Chasseurs d’été , en présence de l’éditrice Nadège Agullo.
Lecture d’extraits par Sylvie Lemperier.
English : Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua
Third event in the Grand Villeneuvois festival: author Soufiane Khaloua presents his novel Chasseurs d’été , in the presence of publisher Nadège Agullo.
Reading of excerpts by Sylvie Lemperier.
German : Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua
Dritter Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Der Autor Soufiane Khaloua wird seinen Roman Chasseurs d’été (Sommerjäger) in Anwesenheit der Verlegerin Nadège Agullo vorstellen.
Lesung von Auszügen durch Sylvie Lemperier.
Italiano :
Terzo appuntamento del festival Grand Villeneuvois: l’autore Soufiane Khaloua presenta il suo romanzo Chasseurs d’été , alla presenza dell’editore Nadège Agullo.
Alcuni estratti saranno letti da Sylvie Lemperier.
Espanol : Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua
Tercer acto del festival Grand Villeneuvois: el escritor Soufiane Khaloua presenta su novela Chasseurs d’été , en presencia de la editora Nadège Agullo.
Sylvie Lemperier leerá algunos extractos.
