Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua Médiathèque Casseneuil

Troisième rendez-vous du festival en Grand Villeneuvois l’auteur Soufiane Khaloua viendra présenter son roman Chasseurs d’été , en présence de l’éditrice Nadège Agullo.

Lecture d’extraits par Sylvie Lemperier.

Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25

English : Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua

Third event in the Grand Villeneuvois festival: author Soufiane Khaloua presents his novel Chasseurs d’été , in the presence of publisher Nadège Agullo.

Reading of excerpts by Sylvie Lemperier.

German : Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua

Dritter Termin des Festivals in Grand Villeneuvois: Der Autor Soufiane Khaloua wird seinen Roman Chasseurs d’été (Sommerjäger) in Anwesenheit der Verlegerin Nadège Agullo vorstellen.

Lesung von Auszügen durch Sylvie Lemperier.

Italiano :

Terzo appuntamento del festival Grand Villeneuvois: l’autore Soufiane Khaloua presenta il suo romanzo Chasseurs d’été , alla presenza dell’editore Nadège Agullo.

Alcuni estratti saranno letti da Sylvie Lemperier.

Espanol : Festival Lettres du Monde Soufiane Khaloua

Tercer acto del festival Grand Villeneuvois: el escritor Soufiane Khaloua presenta su novela Chasseurs d’été , en presencia de la editora Nadège Agullo.

Sylvie Lemperier leerá algunos extractos.

