Festival Lézard d’Hiver 2ème journée MJC Auguste Dumas Espaly-Saint-Marcel

MJC Auguste Dumas 23/25 avenue de la mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Début : 2026-02-28 14:30:00
2026-02-28
Le Lézard d’Hiver Festival revient pour sa 14e édition à la MJC d’Espaly du 27 février au 1er mars 2026. Un week-end d’avant-premières théâtrales avec plusieurs troupes invitées, placé sous le signe de la création et de la découverte.
MJC Auguste Dumas 23/25 avenue de la mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09 agnes-mjc@orange.fr
The Lézard d?Hiver Festival returns for its 14th edition at the MJC d?Espaly from February 27 to March 1, 2026. A weekend of theatrical previews with several guest troupes, under the banner of creation and discovery.
