Vaucluse

Début : 2025-06-21 14:45:00

fin : 2025-06-21 15:30:00

2025-06-21

ASSOCIATION LUZOLO

Déambulation musicale et dansée

Un voyage dansé entre tradition et modernité, qui fera vibrer les cœurs et les âmes.



Une déambulation musicale, Kali le Djeliba, Mathilde et leurs danseurs passionnés vous feront vibrer sur des rythmes africains.

L’association Luzolo, basée à Pertuis, vise à promouvoir et à transmettre les danses et les cultures africaines. .

Place Jean Jaurès

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

English :

ASSOCIATION LUZOLO

Musical and dance walk

German :

VEREIN LUZOLO

Musikalische und tänzerische Wanderung

Italiano :

ASSOCIAZIONE LUZOLO

Passeggiata musicale e di danza

Espanol :

ASOCIACIÓN LUZOLO

Paseo musical y de baile

