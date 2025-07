Festival LézArt Vert 17 Fursac

Festival LézArt Vert 17 Fursac jeudi 17 juillet 2025.

Festival LézArt Vert 17

Fursac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Ouverture du festival par une belle soirée dansante autour des musiques trad

18h 30 pour une belle mise en bal avec le duo duo Stimbre Seli,

20h 30 Lo Bal Del Lop, Guillaume Lopez, Clément Rousse et Jordan Tisnèr s’unissent pour un bal nocturne et assemblent leurs harmoniques pour une fusion joyeuse entre musiciens et danseurs. Dans ce trio, voix, flûtes, cornemuse landaise, accordéon diatonique et percussions proposent un répertoire original de chansons à danser,

22h 45 Radio Tutti nourris de la transe des tarentelles italiennes, du tourbillon des musiques de Galice, ils orchestrent un bal échevelé, feu d’artifice électro éclaboussant l’Europe du sud. Machine à danser infernale, ce balèti contemporain chanté en italien, galicien, lingua franca ou occitan saute de l’accordéon aux synthés, du bouzouki aux machines et enchaîne les danses de Sicile et de Galice. .

Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 52 93 contact@creusetoujours.fr

