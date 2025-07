Festival LézArt Vert 18 Fursac

Festival LézArt Vert 18 Fursac vendredi 18 juillet 2025.

Festival LézArt Vert 18

Fursac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

19h 00 apéro concert avec Emmie & Lisa,

20h 45 Madalitso Band Yosefe et Yobu jouent une musique d’une sincérité et d’une énergie imparable et font découvrir au monde leur univers unique. Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi ils ont déjà parcouru plusieurs continents et joué sur des festivals de renommée internationale,

22h 45 La Dame Blanche De Pinar del Rio jusqu’à Paris, en passant par Mexico et Buenos Aires, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine se révèle comme une véritable alchimiste des musiques afro-latines combinant hip hop, dancehall et musiques électroniques des corps qui dansent pris dans un groove organique et nocturne.

0h 00 RAGAPOP groupe Ukrainien, ce n’est ni du ragga, ni de la pop, mais une expérience unique mélangeant post-punk et musiques électroniques, chants et rap en anglais et Ukrainien. Bass Tong ambiancera la soirée. .

Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 52 93 contact@creusetoujours.fr

English : Festival LézArt Vert 18

German : Festival LézArt Vert 18

Italiano :

Espanol : Festival LézArt Vert 18

L’événement Festival LézArt Vert 18 Fursac a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse