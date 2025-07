Festival LézArt Vert 19 Fursac

Fursac Creuse

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

9h 30 Balade paysagère de 4,5 km avec Christian. Rdv sous le chêne, départ 10h 00,

11h 00 Spectacle de marionnettes Le Cercle Cie SPIRALE TOUT PUBLIC,

12h 30 : Concert de Marc Aubert dans un répertoire de reprises blues folk,

14h 00 Conférence gesticulée « Ma p’tite forêt » avec Rémi Gerbaud,

15h 30 Concert de Leatiket, Handpan, bol tibétains et chansons,

16h 30 Avec CRAVE Aurélien Morinière, dessinateur et Erwann Duneaud musicien nous portent dans l’espace temps d’une création graphique en direct,

17h 30 Spectacle c’est l’heure du très attendu spectacle où nous accueillons INTELLIGENCE COLLECTIVE de la Cie Mr Cheval. Deux acteurs qui perdent le contrôle et tentent de garder la face. Ou le contraire. Le public va leur transmettre des consignes via une télécommande Il devra composer avec le hasard pour rythmer le spectacle et ainsi générer une représentation unique. .

Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 52 93 contact@creusetoujours.fr

