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AGENDA · Guichen

Festival L’Hermine Joueuse à Guichen Guichen

samedi 26 septembre 2026 · Guichen

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 Rue du Commandant Charcot
Ville
35580 Guichen
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Guichen

Festival L’Hermine Joueuse à Guichen

6 Rue du Commandant Charcot Guichen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Joueurs et joueuses, amateur·ices d’escape games, de figurines ou de cartes à collectionner, rôlistes, joueurs d’échecs ou simple curieux·es…

La ludothèque La Ronde des Jeux fait son festival deux après-midis et une soirée de jeux, de bonne humeur et de découvertes ludiques !

On se retrouve tous au festival de l’Hermine Joueuse à l’espace Galatée!
L’entrée est gratuite!   .

6 Rue du Commandant Charcot Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 65 11 68 

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English :

L’événement Festival L’Hermine Joueuse à Guichen Guichen a été mis à jour le 2026-08-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté