Festival L’Hermine Joueuse à Guichen Guichen
samedi 26 septembre 2026 · Guichen
Informations pratiques
Guichen
Festival L’Hermine Joueuse à Guichen
6 Rue du Commandant Charcot Guichen Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Joueurs et joueuses, amateur·ices d’escape games, de figurines ou de cartes à collectionner, rôlistes, joueurs d’échecs ou simple curieux·es…
La ludothèque La Ronde des Jeux fait son festival deux après-midis et une soirée de jeux, de bonne humeur et de découvertes ludiques !
On se retrouve tous au festival de l’Hermine Joueuse à l’espace Galatée!
L’entrée est gratuite! .
6 Rue du Commandant Charcot Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 65 11 68
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English :
L’événement Festival L’Hermine Joueuse à Guichen Guichen a été mis à jour le 2026-08-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté