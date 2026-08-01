Informations pratiques

Guichen

Festival L’Hermine Joueuse à Guichen

6 Rue du Commandant Charcot Guichen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Joueurs et joueuses, amateur·ices d’escape games, de figurines ou de cartes à collectionner, rôlistes, joueurs d’échecs ou simple curieux·es…

La ludothèque La Ronde des Jeux fait son festival deux après-midis et une soirée de jeux, de bonne humeur et de découvertes ludiques !

On se retrouve tous au festival de l’Hermine Joueuse à l’espace Galatée!

L’entrée est gratuite! .

6 Rue du Commandant Charcot Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 65 11 68

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English :

L’événement Festival L’Hermine Joueuse à Guichen Guichen a été mis à jour le 2026-08-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté