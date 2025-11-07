Festival l’Ici et l’Ailleurs Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07 23:00:00

2025-11-07

Le festival L’Ici et l’Ailleurs est le rendez-vous des amoureux des courts-métrages, il vous propose une sélection de documentaires mêlant dépaysement, rencontres et voyages. Cette année, il y aura cinq projections le 7 novembre et cinq autres le 11 novembre. .

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 95 70 90 lesfilmsdelaguyotte@gmail.com

