Festival Lille Flamenca: Domingos Flamenco – Peña Estrella Auberge de jeunesse Stéphane Hessel Lille 12 octobre 2025 – 22 mars 2026, certains dimanches Entrée Libre

Le Festival Lille Flamenca est de retour avec les Domingos Flamencos saison 2025/2026. Spectacle / Initiation / Bal Sévillan y Rumbas flamencas accompagnés en live par les musiciens de la COMPANŸA.

Au programme :

Spectacle / Initiation / Bal Sévillan y Rumbas flamencas accompagnés en live par les musiciens de la COMPANŸA et du groupe LOS DE LA NOCHE.

LIEU : Auberge de jeunesse Stéphane Hessel – 235 boulevard Paul Painlevé 59000 LILLE.

LES DATES À NE PAS RATER :

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025

DIMANCHE 25 JANVIER 2026

DIMANCHE 22 MARS 2026

Horaires : De 15h à 17h.

L’occasion pour vous de sortir vos plus belles tenues flamencas – Nous vous y attendons nombreux pour mettre le fuego !

SCÈNE FLAMENCA OUVERTE : Amies, Amis Musiciens, Danseuses et Danseurs de troupe ou d’autres structures Flamenca, vous êtes les bienvenu(e)s pour jouer en Live et profiter de ce moment agréable autour de notre passion commune !

OUVERT A TOUS – Évènement gratuit sans réservation – ENTRÉE LIBRE

LA PEÑA ESTRELLA FLAMENCO A LILLE

La Peña Estrella promeut la culture Flamenco à Lille à travers des cours de Danse, chant, guitare et cajon, technique ainsi que des spectacles. Fondée par Patricia WARTELLE la « Mama » du Flamenco qui a soutenu cet art à Lille depuis 1984 à travers de nombreuses manifestations, c’est aujourd’hui sa fille Estrella qui a repris le Flambeau accompagnée d’une équipe d’intervenants passionnés.

Adultes et Enfants s’y retrouvent dans la bonne humeur afin d’aborder sereinement l’enseignement de la musique, du chant ou de la danse.

[http://penaestrella.fr/lille-flamenca-festival-avec-notre-evenement-domingo-flamenco/](http://penaestrella.fr/lille-flamenca-festival-avec-notre-evenement-domingo-flamenco/)

Site : [http://penaestrella.fr/](http://penaestrella.fr/)

Mail : [penaestrella@outlook.fr](mailto:penaestrella@outlook.fr)

Facebook : [https://www.facebook.com/profile.php?id=100064562417183#](https://www.facebook.com/profile.php?id=100064562417183#)

Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=1zNPHIaXAgs](https://www.youtube.com/watch?v=1zNPHIaXAgs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-22T17:00:00.000+01:00

Auberge de jeunesse Stéphane Hessel 235 boulevard Paul Painlevé 59000 Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord