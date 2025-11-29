FESTIVAL L’ILLUMINÉ “CRÉE TA PLANÈTE !” DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION ET DU FOND VERT Montpellier

FESTIVAL L’ILLUMINÉ “CRÉE TA PLANÈTE !” DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION ET DU FOND VERT

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre de l’Illuminé Festival, un atelier fond vert pour les 8-12 ans !

À l’occasion de l’Illuminé festival du cinéma d’animation, viens explorer deux techniques du cinéma dans un atelier où l’imagination n’a pas de limite. Le 29 novembre de 10h à 12h30, Avant la projection du film Terra Willy, planète inconnue réalisé par Éric Tosti du studio TAT, invente une toute nouvelle planète, un univers où tout reste à créer paysages, créatures, plantes…

Tu découvriras ensuite les secrets du cinéma d’animation ou de l’incrustation fond vert Pendant qu’un groupe s’initiera à l’animation image par image, pour donner vie à ses inventions, un autre groupe expérimentera le tournage sur fond vert, pour se télétransporter sur sa planète !

Ton film sera ensuite présenté sur grand écran suite à la projection de Terra Willy à 14h30, pour découvrir ensemble le résultat dans une salle de cinéma ! Cet atelier est proposé par l’association Brand à Part dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images en partenariat avec Pierresvives et L’illuminé Festival du cinéma d’animation.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription au 04.67.67.36.60 pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

As part of the Illuminé Festival, a green screen workshop for 8-12 year-olds!

German :

Im Rahmen des Illuminé Festivals gibt es einen Greenfield-Workshop für 8- bis 12-Jährige!

Italiano :

Nell’ambito dell’Illuminé Festival, un laboratorio di green screen per ragazzi dagli 8 ai 12 anni!

Espanol :

En el marco del Festival Illuminé, ¡un taller de pantalla verde para niños de 8 a 12 años!

L’événement FESTIVAL L’ILLUMINÉ “CRÉE TA PLANÈTE !” DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION ET DU FOND VERT Montpellier a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 PIERRESVIVES