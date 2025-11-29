FESTIVAL L’ILLUMINÉ TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE Montpellier
FESTIVAL L'ILLUMINÉ TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE Montpellier samedi 29 novembre 2025.
FESTIVAL L’ILLUMINÉ TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Projection et rencontre avec le storyboarder du film dans le cadre de l’Illuminé Festival
Projection de Terra Willy, planète inconnue de Eric Tosti
Samedi 29 novembre à 14h30, durée 1h30
À partir de 6 ans
En partenariat avec l’association Brand à part, dans le cadre de l’Illuminé Festival
À la suite de la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
La projection sera suivie d’une rencontre avec le storyboarder du film ainsi qu’une restitution des films réalisés dans le cadre des ateliers La Fabrique du Cinéma .
Autour du film
Un stage La Fabrique du cinéma ouvert sur inscription aux enfants de 8 ans à 12 ans se tiendra samedi 29 novembre matin .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
Screening and meeting with the film’s storyboarder as part of the Illuminé Festival
German :
Vorführung und Treffen mit dem Storyboarder des Films im Rahmen des Illuminé Festivals
Italiano :
Proiezione e incontro con lo storyboard artist del film nell’ambito del Festival Illuminé
Espanol :
Proyección y encuentro con el guionista de la película en el marco del Festival Illuminé
