FESTIVAL L’ILLUMINÉ TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE Montpellier

FESTIVAL L’ILLUMINÉ TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Projection et rencontre avec le storyboarder du film dans le cadre de l’Illuminé Festival

Projection de Terra Willy, planète inconnue de Eric Tosti

Samedi 29 novembre à 14h30, durée 1h30

À partir de 6 ans

En partenariat avec l’association Brand à part, dans le cadre de l’Illuminé Festival

À la suite de la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.

La projection sera suivie d’une rencontre avec le storyboarder du film ainsi qu’une restitution des films réalisés dans le cadre des ateliers La Fabrique du Cinéma .

Autour du film

Un stage La Fabrique du cinéma ouvert sur inscription aux enfants de 8 ans à 12 ans se tiendra samedi 29 novembre matin .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

Screening and meeting with the film’s storyboarder as part of the Illuminé Festival

German :

Vorführung und Treffen mit dem Storyboarder des Films im Rahmen des Illuminé Festivals

Italiano :

Proiezione e incontro con lo storyboard artist del film nell’ambito del Festival Illuminé

Espanol :

Proyección y encuentro con el guionista de la película en el marco del Festival Illuminé

