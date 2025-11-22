Festival Lisieux en Bulles

Rue au Char Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le festival Lisieux en Bulles revient pour sa 5? édition, le samedi 22 novembre 2025, de 10h à 18h.

Au programme

• Rencontres et dédicaces avec des auteurs et illustrateurs ;

• Ateliers créatifs pour petits et grands ;

• Concert dessiné, où musique et dessin s’unissent sur scène ;

• Projections au cinéma Le Royal ;

• Espaces d’exposition et moments de partage à la médiathèque André Malraux et à l’Espace Saint-Jacques.

Découvrez le programme détaillé ici https://www.facebook.com/share/p/1BwDjpExT6/

Venez découvrir les coulisses de la création, échanger avec des artistes passionnés et vivre une journée convivial dans le centre-ville de Lisieux. .

Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Festival Lisieux en Bulles

German : Festival Lisieux en Bulles

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Lisieux en Bulles Lisieux a été mis à jour le 2025-11-07 par Calvados Attractivité