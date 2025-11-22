Festival Lisieux en Bulles Lisieux
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Le festival Lisieux en Bulles revient pour sa 5? édition, le samedi 22 novembre 2025, de 10h à 18h.
Au programme
• Rencontres et dédicaces avec des auteurs et illustrateurs ;
• Ateliers créatifs pour petits et grands ;
• Concert dessiné, où musique et dessin s’unissent sur scène ;
• Projections au cinéma Le Royal ;
• Espaces d’exposition et moments de partage à la médiathèque André Malraux et à l’Espace Saint-Jacques.
Découvrez le programme détaillé ici https://www.facebook.com/share/p/1BwDjpExT6/
Venez découvrir les coulisses de la création, échanger avec des artistes passionnés et vivre une journée convivial dans le centre-ville de Lisieux. .
Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie
